Giorgia Rossi, il video circolato sui social ha lasciato a bocca aperta i follower: è già prontissima, il bilanciere non serve. Sbagliava chi ipotizzava che connei paraggi non ci fosse spazio per lei. Aveva torto marcio, chi credeva che il cuore dei telespettatori di Dazn battesse solo ed unicamente per la conduttrice che tra qualche settimana ...Maria Arreghini, curve da paura. I fan: 'Altro che!' Maria Arreghini fa impazzire i fan. La giovane giornalista classe 1998, considerata come 'la nuova', ha incantato i suoi follower su Instagram con delle foto a dir poco da urlo. Curve spaziali e fisico mozzafiato, Maria Arreghini è stata travolta da un mare di like e commenti da ......the world as we compete in the Startup World Cup in Silicon Valley!' Le 12 sfide del futuro Condotta da Cosmano Lombardo - Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - e,...

Diletta Leotta, la maternità raccontata in un podcast - Luce Luce

Dieci episodi prodotti da Dopcast, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast.La giornalista di DAZN torna a far parlare di sè con uno scatto che ha letteralmente spiazzato i suoi tanti fan.