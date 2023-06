Dietro i malfunzionamenti di Microsoft c’era un team di hacker Chi sono e perché in Italia crescono i cyber-attacchi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Anonymous Sudan. È questo ildiresponsabile degliche hanno bloccato a inizio mese diversi servizi di Microsoft. Lo scorso 5 giugno, infatti, i servizi Cloud dell’azienda hanno smesso di funzionare ine in altre parti del mondo. Tra questi Outlook, Office365, OneDrive e i servizi erogati attraverso la piattaforma Azure. L’azienda ha rassicurato di «non aver riscontrato alcuna prova che i dati dei clienti siano stati violati o compromessi». A due settimane dall’incidente viene fatta chiarezza. L’attacco è di tipo Ddos, ovvero una tipologia di campagna che sfrutta un’ampia gamma di dispositivi e computer per bombardare di richieste i servizi presi di mira, fino a causarne un temporaneo blocco. Chi è Anonymous Sudan Secondo quanto riferisce il sito Bleeping Computer, il ...

