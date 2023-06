Di Battista prende il largo | dopo i deliri di Grillo sugli ex amici c’è aria di burrasca | e salpa per l’Amazzonia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Data per persa la battaglia movimentista dei 5S, Alessandro Diil. Letteralmente. L’ex punta di diamante della galassia pentastellata frammentata da fronde, lacerazioni e addii e solo 48 ore fa pesantemente bombardata dall’ultimoo del suo fondatore, oggi garante, Beppeuna forte sovraesposizione mediatica che negli ultimi mesi lo ha visto spuntare in molti salotti tv, e l’affacciata fugace sulla scena politica da dietro le quinte di Schierarsi – la neonata associazione di cui è vicepresidente, che ha depositato il proprio simbolo presso l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico giusto a fine maggio, con la promessa solenne che mai si trasformerà in partito – il “Che Guevara de’ noantri” torna a indossare la casacca del ...