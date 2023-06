Deduzioni forfetarie autotrasportatori | Fita | “Al più presto l’Agenzia delle entrate renda noti gli importi”

(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA – La Cnaapprezza la proroga del termine per effettuare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap al 20 luglio prossimo senza maggiorazione. E ancora di più apprezza il fatto che la proroga non sia stata concessa a ridosso del termine ordinario del 30 giugno 2023. Tuttavia le imprese di autotrasporto stanno ancora aspettando che sia reso noto l’importoconcesse alle imprese del settore per l’anno 2022. La riduzione dei fondi stanziati per tali finalità porta a ritenere che si sia tornati aglipre Covid e che, pertanto, per l’anno 2022 l’ammontaretorni a essere pari a 48 euro per ogni trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ...

Agevolazioni fiscali 2023 per gli autotrasportatori : anche per quest'anno, sono previste lesulle spese non documentate (di cui all'articolo 66, comma 5 del TUIR) per il periodo d'imposta 2022. La deduzione fiscale spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione ...Stabilite le misure agevolative relative alleper spese non documentate ( articolo 66 , comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022. A renderlo noto il ministero dell'dell'...spettanti, ad esempio, per gli agenti di commercio, gli esercenti attività alberghiera, gli autotrasportatori ed i distributori di carburante. Regime ordinario. Senza dubbio la ...

