De Laurentiis a Garcia | ' ' Mi basterebbe la finale di Champions' '

Deha voluto fare una scelta per sorprendete ancora, concrede di non ripetere quanto fatto lo scorso anno. Al Napoli contesto il metodo: è assurdo escludere il direttore sportivo ...Victor Osimhen certamente è uno dei totem da cui partire; Desulla sua permanenza non ha ...chiarisce anche il discorso tattico focalizzando le attenzioni sul centrocampo: "E' il ...Le parole di Aurelio Dedurante la conferenza stampa di presentazione di Rudi, nuovo tecnico del Napoli

Rudi Garcia oggi si è presentato ai tifosi del Napoli nella splendida cornice della Reggia di Capodimonte. Nella splendida cornice della Reggia di Capodimonte, c'è stata la presentazione di Rudi Garci ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente alla conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, ha parlato degli obiettivi del club azzurro: "Lo scudetto ...