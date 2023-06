Dateci subito Barella Inter | stavolta è finita davvero | chi arriva al suo posto

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'deve fare i conti con i problemi di cassa. I nerazzurri infatti rischiano grosso e dopo la finale di Champions sul mercato diventa abbastanza probabile l'ipotesi di partenze di peso. Skriniar come è noto andrà a Parigi, ma ci sono altri due big che potrebbero fare le valigie: stiamo parlando die Brozovic. Proprio su Brozovic èto il messaggio chiaro di un tifosissimo come Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7 infatti ha spiegato quali saranno gli scenari per il giocatore e ha rivolto un appello alla società affinché possa restare nerazzurro: "Cari tifosi dell', in un brano dell'immortale "Non al denaro non all'amore né al cielo" di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore "tu che lo vendi cosa ti compri di migliore? Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai ...

"Non sono per partito preso contro la sanità privata, - chiariscePaglione - ma sono perché ... Già questo potrebbe essere un motivo per dire a Romapiù soldi. E non solo, aggiungo che ......dopo la pubblicazione dei due post, sono andati nel panico, come emerge dalle risposte lasciate sotto ai messaggi. " Chiamami ", " Valerio non fare ca**ate " e "Per piacere nonquesto ...sono arrivati i carabinieri con le armi in pugno ma non hanno potuto far nulla" racconta a ... E un'altra: "Per piacere nonquesto dolore". Chi erano Simona Lidulli e Valerio Savino Simona ...

Inter, la voce bomba: "Dateci subito Barella", chi arriva al suo posto Liberoquotidiano.it

NAPOLI - Le attività dell’associazione Dateci le Ali per il supporto e l’integrazione dei rifugiati ucraini giunti a Napoli a causa della guerra proseguono ...Bergoglio nel pomeriggio si è sottoposto all'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'intervento, al Gemelli, è durato 3 ore e si è svolto senza ...