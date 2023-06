Danilo Ragona inventa la sedia che libera le fantasie erotiche delle persone con disabilità

(Di lunedì 19 giugno 2023), originario di Torino, ha presentato in anteprima al Corriere della Sera la nuovaIntimate Swing, da lui progettata e brevettata per permettere allecondi esplorare la loro sessualità., che insieme all’amico Luca Paiardi ha creato Viaggio Italia on the world, il format documentarista che racconta esperienze accessibili per leconin tutto il mondo ed è trasmesso in tv dal programma Kilimangiaro su Rai e Sky, è paralizzato dalla vita in giù, ma questo “è solo un dettaglio”, ha detto al Corriere.sta per lanciare sul mercato la suaIntimate Swing, progettata per fare sesso anche quando si è disabili motori. Spiegando ...

Si è conclusa lunedì 15 maggio l'ultima tappa di Borghi in Carrozza, la nuova iniziativa creato dai viaggiatori in carrozzina Luca Paiardi enell'ambito del progetto Viaggio Italia Around the World. Borghi in Carrozza è stato un percorso a tappe alla scoperta di alcune tra le località più tipiche e suggestive del Piemonte e ...

Danilo Ragona: «Una sedia per fare l'amore, l'ho inventata io. Essere disabile non vuol dire rinunciare alla vita» Corriere della Sera

Il creativo torinese: «si chiama intimate Swing e a differenza del classico dondolo non ha un movimento “a sorriso” ma orizzontale e permette di assumere posizioni difficili da riprodurre a letto se s ...