Daniele Dal Moro | tensione con Edoardo Tavassi? Arriva il chiarimento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Come stanno realmente le cose traDaleddopo la fine del GF Vip? Il modello veneto rompe il silenzio Esiste davvero ladella quale si sta parlando con insistenza traDaled? Dopo le voci circolate alla velocità della luce nei giorni scorsi, il modello veneto ha deciso di commentare l’indiscrezione, ponendo la parola fine ai discorsi scaturiti. Non ci sarebbe alcuna rivalità tra i due e il fidanzato di Oriana ha stroncato le polemiche che vedevano i due in competizione, tentando l’ascesa sul web tramite Twitch. Il due volte ex Grande Fratello si è così sfogato, spegnendo le voci: “Ragazzi please. Accannate con questa storia di. lui è un amico e ...