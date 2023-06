Dalle sfilate | cinque idee outfit facili e sensuali da sperimentare in vacanza

Leggi su amica

(Di lunedì 19 giugno 2023) Negli Anni 70 era uno dei capi più popolari quando si pensava a cosa mettersi per andare in discoteca. Negli 80 spopolava, soprattutto come conseguenza della health culture dominante arrivata dagli Stati Uniti. Oggi il body torna a far parlare di sé. Ma in una veste tutta nuova. Progettare uncon body annesso è più facile di quanto sembra. E la dimostrazione arriva dalla tendenza dilagante che lo riguarda. Negli ultimi mesi è diventato ancora una volta protagonista alleprimavera estate 2023. In passerella il body si è mostrato come un pezzo versatile e facile da abbinare ai capi più disparati. In versione a canotta, a maniche corte o lunghe. Quella più adatta alla stagione calda è senza dubbio la prima. Ecco quindi 5per sfoggiarlo fi da subito. Sotto l’abito lungo crochet Dimenticatevi la ...