Dalla Juve alla Roma | i bianconeri restano senza parole

(Di lunedì 19 giugno 2023) Mourinho non si accontenta, dopo Aouar e N’Dicka pronto il terzo colpo estivo: in arrivo un giocatorentus.sorpresi. Sarà un’estate complicata quella dellantus che, dopo aver archiviato sia la stagione che i processi giudiziari, deve rimettersi in carreggiata in vista della prossima annata. Il primo, nonchè più importante, nodo da sciogliere per la dirigenza è quello legatopanchina dove, nonostante le diverse rassicurazioni sulla posizione di Massimiliano Allegri, permane ancora qualche dubbio sulla permanenza del tecnico livornese. Dopo di che si passerà al secondo nodo, anch’esso delicato, che riguarda le uscite in casa bianconera. Alcune partenze (anche illustri) saranno necessarie per finanziare il mercato in entrata di Giovanni Manna, da diverse ...

Il calciatore, che compirà 43 anni il prossimo luglio, ripartiràVirtus Afragola in Promozione. Il classe 1980, anche ex Giugliano eStabia, vestirà la casacca rossoblù per la futura ...PINTO Il nuovo contratto di Cristante è stato fortemente voluto dallo Special One e... Leggi anche Rocchi, i rigori, le polemiche: cosa successe in quel- Roma del 2014 Roma, Tahirovic ...... pur non facendo parte del suo organigramma, che si occupa delle statistiche e record (individuali e di squadre) riguardanti la storia del calcio nelle competizioni organizzateFIFA o da ...

Iling o Kostic via dalla Juve: da Torino ora vendono. La situazione Juventus News 24

L'Arabia starebbe corteggiando la Juventus e il Barcellona per partecipare alla Saudi Champions in caso di esclusione dalle coppe da parte dell'Uefa ...Un'offerta ai minimi che in tabellone apre la caccia alla nuova squadra del centrocampista: è proprio qui che negli ultimi giorni la Juve ha fatto un balzo in avanti, passando dal 4,50 della scorsa ...