Dal CNR un modello matematico per prevedere l’uscita dal coma

Leggi su aleph-tales

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’intervista al Dott. Antonio Cerasa, neuroscienziato e divulgatore Capire come evolvono i danni cerebrali delle persone in, per predire gli esiti clinici dei pazienti. È possibile grazie a un innovativosviluppato in sinergia tra gli Istituti Irib e Iasi del CNR, e condotto in collaborazione con l’Istituto S. Anna di Crotone e altri centri clinici nazionali.