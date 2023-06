Dagli anni ’80 in poi l’Europa si è scaldata il doppio rispetto al resto del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un record in negativo che non stupisce in considerazione dei report degli ultimisul cambiamento climatico. , tanto che nel 2022 si è trovata ad avere una temperatura di 2,3 gradi centigradi superiore alla media del periodo pre-industriale. Questo quello che emerge dal rapporto sullo ‘Stato europeo del clima, 2022’ realizzato dall’Organizzazione meteorologica mondiale e dal Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus. Le conseguenze di questo riscaldamento sono “di ampia portata sul tessuto socio-economico e sugli ecosistemi”. Tra gli altri elementi messi in evidenza, oltre all’aumento delle temperature, anche la scarsità delle precipitazioni, l’aumento degli incendi boschivi, lo scioglimento “senza precedenti dei ghiacciai”, e il potenziale delle energie rinnovabili. Il periodo pre-industriale è compreso tra il 1850 e il 1900, ed è preso come punto di ...