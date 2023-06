Dà una martellata in testa al figlio che voleva aggredire l’ex compagna | 60enne denunciato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dà unainaldi 37 anni perché minacciava di voler andare a casa della ex, che da tempo perseguitava, e minacciava di «spaccare tutto». Così un uomo di 60 anni di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ha agito dopo aver strappato dalle mani del 37enne un martello che minacciava di usare contro. Secondo quanto riferisce la Repubblica, l’uomo era esasperato dai comportamenti molesti e spesso violenti delai danni della donna, con la quale ha chiuso la convivenza da poche settimane. «Sono stanco di vederlo tormentare quella donna», ha detto il. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i carabinieri che hanno raggiunto l’abitazione mentre padre estavano ancora litigando. Il 37enne ...

Un uomo di 60 anni, di Seregno (Monza), è stato denunciato per aver colpito alla testa il figlio di 37 anni con un martello, dopo averglielo strappato dalle mani, perché minacciava di voler andare a c ...