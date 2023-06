L'uomo, medicato, ha riportatoferita lieve. "Sono stanco di vederlo tormentare quella donna" ha poi detto il genitore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si è detto esasperato dai ...Folle lite in casa nel weekend in Brianza, dove un uomo di 60 anni ha colpito il figlio di 37 anni conalla testa. A bloccare il 60enne, evitando il peggio, sono stati i carabinieri ...Sulla terza il teutonico lanciasenza dover rischiare la seconda palla . Struff si salva ma ora nei propri turni al servizio si gioca di più. Sul 5 - 6 il tennista di Warstein è di ...

Dà una martellata al figlio che perseguita la ex, denunciato ... Agenzia ANSA

Grave incidente con un camion questa mattina in val Martello. Il mezzo pesante stava percorrendo la strada provinciale verso Morter, all'imbocco della valle, quando è uscito di strada, finendo nel gre ...Un uomo di 60 anni, di Seregno (Monza), è stato denunciato per aver colpito alla testa il figlio di 37 anni con un martello, dopo averglielo strappato dalle mani, perché minacciava di voler andare a c ...