Da Spalletti a Garcia | inno alla diversità | li unisce il bel gioco e sanno farsi amare

(Di lunedì 19 giugno 2023) C ome arriva a imporsi il nome di Rudinella vesuviana testa del presidente? Possibile chefine, tra tanti candidati di grosso calibro, la scelta sia stata anche suggerita dbio e ...

... tra tanti candidati di grosso calibro, la scelta sia stata anche suggerita dalla bio e psicodiversità dei due: il subentrantee l'uscente. Scommettere sulla discontinuità. Abbonati, ......con la sceneggiata trae De Laurentiis e con il presidente che, dopo aver fatto 40 colloqui ha finito con lo scegliere l'unico allenatore esonerato in circolazione, ovvero Rudi. ...Il caso più delicato ed eclatante è quello di Giuntoli , che ha scoperto di Rudidal ... Seha garantito al presidente la volontà di prendersi un anno sabbatico, Giuntoli ha forzato il ...

De Laurentiis ha puntato sulla discontinuità, soprattutto filosofica e caratteriale. Ma in campo... C ome arriva a imporsi il nome di Rudi Garcia nella vesuviana testa del presidente Possibile che al ...Rudi Garcia avrà il difficile compito di proseguire il lavoro iniziato da Luciano Spalletti a Napoli. Il tecnico francese è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per proseguire la linea vincente della ...