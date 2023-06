(Di lunedì 19 giugno 2023) su Tg. La7.it - Scappare dalla guerra e salvarsi la vita era il suo unico obiettivo. E inveceAlshebl, cittadino siriano fuggito nel 2015 dalle bombe, è riuscito non solo a ...

... è stato anche naturalizzato tedesco, ha vinto trionfalmente le elezioni di un comune del Baden - Württemberg in Germania e si è insediato come. Diventando di fatto uno dei simboli più ... 'Ce la faremo', disse l'ex cancelliera nel 2016, quando il numero di migranti sfiorò 1,5 milioni. Il percorso del primo cittadino di Ostelsheim, piccolo centro di 2.700 abitanti, è la testimonianza ...

Da profugo a sindaco in Germania: l'incredibile storia di Ryyan TGLA7

