Porte girevoli in casa nerazzurra: arriva Bisseck, c'è l'accordo con Frattesi, ma alcuni giocatori potrebbero lasciare l'Inter: ecco la situazione ...Inter, Gosens epossono finanziare il mercato . Marcelotentato dall'Arabia Saudita. Come tutte le società, anche l'Inter deve prestare un occhio al miglioramento della squadra e l'...... anche perché l'alternativa sulla fascia sinistra è l'ottimo Di Marco - e Marcelo. Per il ... Non sembrano in programma, invece, le cessioni die Dumfries, almeno per il momento: i due ...

Da Onana a Brozovic: Inter, i giocatori in bilico La Gazzetta dello Sport

Sono davvero tanti i giocatori che piacciono alle big straniere dalla rosa dell’Inter come: Onana, Bastoni, Barella, Dimarco, Brozovic, Calhanoglu e Lautaro Martinez. Tutti giocatori chiave e punti di ...E quello di Brozovic, al lordo, pesa più di 13 milioni di euro annui. Al contempo, però, sono anche obbligati a valutare altre cessioni, viste le difficoltà di piazzare André Onana in Premier League. ...