Da Cottarelli a Marcucci è fuga dai dem | la lunga lista di addii

(Di lunedì 19 giugno 2023) No, guidare un partito non è un pranzo di gala. Né è come comiziare esibendosi in astrusità verbali, magari con a fianco una borraccia che fa tanto green. Se ne starà accorgendo Elly Schlein, che dopo la vittoria alla corsa per la leadership si è imbattuta sulle asperità del percorso, e sugli effetti della sua bussola, radicale. L'altroieri è andata in piazza a stringere la mano a Conte prima che si incamminasse il corteo del Movimento 5 Stelle. E già, lì, ha rimediato qualche fischio dei militanti pentastellati, segno che ricostruire il campo largo non sarà cosa facile. Poi Grillo ha detto quel che ha detto, sui «passamontagna» e le «brigate di cittadinanza», i moderati dem fibrillano e Alessio D'Amato, già candidato alla guida della regione Lazio, si dimette dall'Assemblea nazionale. Sicuramente è un gesto dirompente. Che richiama la galleria di quelli invece hanno già fatto le ...

Direzione ignota ma per ora non sostano più nei pressi di Elly Schlein né, né Fioroni, né Chinnici, né Borghi, né: chi per un verso, chi per un altro hanno tutti, più o meno, ...Dopo Fioroni,, Borghi, Chinnici ea livello nazionale, sono certo che anche il Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto cominci ad interrogarsi circa la sua compatibilità ...She talks about a large coalition but allows people like, Fioroni,, Borghi, and Chinnici to depart. She leaves Matteo Renzi to linger without attempting to engage him, and she ...

Fuga dal Pd di Schlein: da Cottarelli a Marcucci una lunga lista di addii Il Tempo

No, guidare un partito non è un pranzo di gala. Né è come comiziare esibendosi in astrusità verbali, magari con a fianco ...Prima dell'arrivo di Beppe Grillo e delle sue dichiarazioni tra brigate di cittadinanza, passamontagna e reddito universale, alla manifestazione del M5S di sabato a Roma erano andate in scena le prove ...