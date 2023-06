Da Bill Gates a Blinken | sguardo sulla grande trattativa tra Usa e Cina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu – Minacce, accuse, scontri sfiorati nei cieli e nei mari, dazi, sanzioni, dispetti, azioni di spionaggio, tensioni continue. Il braccio di ferro trae Usa va avanti così, da qualche anno, senza che si arrivi a un vero e proprio conflitto. Perché nessuno, a Washington come a Pechino, vuole davvero arrivarci, al conflitto. Sarebbe una catastrofe per entrambe le parti, romperebbe un equilibrio di convenienza, farebbe scomparire quella spartizione globale generata da inevitabile interdipendenza allorché gli Stati Uniti non sono più in grado di dominare in solitaria. Si alza dunque la posta, per ottenere il più possibile sul tavolo della diplomazia. E’ ungioco già visto nella storia, con altri protagonisti. La variabile impazzita, nellain atto, resta Taiwan. Il prezioso anello ...