Cybercriminali contro l’Italia Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina | gli hacker martellano le nostri istituzioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 giugno 2023)lae con lainancora in corso,è diventata uno dei bersagli preferiti dei. Sono numeri da film horror quelli contenuti nell’ultima relazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, guidata da Bruno Frattasi, presentata oggi in Parlamento. Dal malware al phishing, dal ransomware alla compromissione della casella mail, nel 2022 sono stati 1.094 gli “eventi cyber” di cui si è occupata l’Agenzia. Stando a quanto si legge nel rapporto, di questi ben 126 sono stati classificati come “incidenti”, ossia hanno cioè avuto un impatto confermato dalla vittima. Per l’Agenzia siamo davanti a “un deciso aumento di attività malevole ai danni di settori governativi e infrastrutture critiche”. Un fenomeno che si è “acuito” con la ...