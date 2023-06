Cuffaro si propone a Italia Viva per le Europee | ma i renziani per ora chiudono | “Sta con il Ppe Porte aperte invece a Cateno De Luca”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Totòcon Matteo Renzi alle? La proposta lanciata dall’ex presidente della Regione nei giorni scorsi ha ricevuto oggi il niet dei. Un rifiuto che riguarda la collocazione sullo scacchiere europeo, dove isi piazzano al fianco di Macron, lasciando cadere la proposta didi entrare in un’alleanza europea con il Ppe. Questa è la sintesi del botta e risposta tra l’ex governatore e Davide Faraone, console renziano in Sicilia. Succede in una giornata in cui, inebriato dal risultato delle comunali siciliane, avverte del possibile “allargamento della nostra famiglia”. Mentre si lancia in proiezioni avveniristiche: “Se saremo severi e puliti, tra quattro anni stravinceremo dappertutto”. L’occasione è data da una riunione della Dc nella segreteria ...

PALERMO " Un patto fra centristi "per raggiungere il 30% in Sicilia e il 10% a Roma riequilibrando il peso di Fratelli d'Italia e Lega". E' quanto Totò che vede in Renato Schifani il leader dell'area moderata: "E' lui il leader della composizione che io immagino. Spero che faccia il leader di quest'area, non dentro ma accanto a ...

