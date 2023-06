Cristina D’Avena e la svolta sexy | “C’è chi vorrebbe ‘puffarmi’ Berlusconi era il mio punto di riferimento”

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 giugno 2023)e la: “C’è chi‘puffarmi'” Dallaal rapporto con Silvioripercorre la sua vita professionale e privata in una lunga intervista al Corriere della Sera. A proposito delle foto in bikini pubblicate sui suoi profili social, la cantante afferma: “Si parlò di, di provocazioni, come se volessi ricercare una nuova ribalta. Per delle foto estive in costume, al mare? Ma capisco: Instagram è una vetrina di ‘curve’ e io ero una insospettabile”. “In realtà mi è sempre piaciuto mostrare la mia femminilità, anche ai concerti, le mie forme. Meno le gambe, infatti indosso gonne lunghe”. Dalla cosiddetta ...