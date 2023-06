(Di lunedì 19 giugno 2023) Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 la13 giugno 2023, n. 68, dicon modificazioni del14 aprile 2023, n. 39, recante " Disposizioni urgenti per il contrasto ...

Cabina di regia per laL'art. 1, modificato dal Senato, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia per la, presieduta dal Presidente ...... che detiene buona parte dell'acqua europea, deve ripensare la sua gestionee prepararsi a ... Laclimatica ha reso almeno 20 volte più probabile la siccità record che ha colpito l'Europa, ...... con l'obiettivo di contrastare la. Oggero ha voluto essere chiaro sulla posizione che assumerà il partito sulla questione Diga. Posizione che sembra condivisa anche da diversi altri ...

Crisi idrica: in G.U. la Legge di conversione del “Decreto Siccità” Entilocali-online

La storia di Ammar inizia nella capitale irachena, dove è nato e cresciuto. Da ragazzo, la sua curiosità è stata stimolata da due eventi apparentemente non correlati: essere testimone ...Per quanto riguarda la scarsità di acqua i dati non sono incoraggianti: circa il 20% del Paese si trova in siccità estrema ...