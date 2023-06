Crepet | «Il virtuale è spietato con i nostri ragazzi E oggi i genitori vogliono essere più giovani dei figli»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lo psichiatra: «Gli ex contestatori sono servi dei». La Pandemia? «È stato un big bang. Ha prodotto disagio per il modo in cui è stata gestita»

Crepet: «Il virtuale è spietato con i nostri ragazzi. E oggi i genitori vogliono essere più giovani dei... Corriere della Sera

Lo psichiatra: «Gli ex contestatori sono servi dei figli». La Pandemia «È stato un big bang. Ha prodotto disagio per il modo in cui è stata gestita» ...Lo psichiatra: «Oggi madri e padri fanno le stesse cose che fanno i figli: usano le chat, si mettono in posa sui social. Questa fratellizzazione genitoriale non è mai successa nella storia dell’umanit ...