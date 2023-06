Courtois rassicura | «No problemi con Lukaku Deluso dal ct»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) Thibautha parlato con un post su Instagram del caso scoppiato in giornata per la sua imprevista partenza dal ritiro del Belgio. Il portiere chiarisce sul suo rapporto con Romelue il ct Domenico Tedesco. CHIARIMENTO –chiarisce: «Questo pomeriggio sono rimasto sorpreso nel sentire la conferenza stampa dell’allenatore in cui ha fatto un resoconto parziale e soggettivo di una conversazione privata che abbiamo avuto dopo la partita contro l’Austria. Voglio chiarire che non è la prima o l’ultima volta che parlo con un allenatore di questioni legate ad uno spogliatoio, ma è la prima volta che qualcuno decide di raccontarlo pubblicamente. Sono profondamente, ma voglio chiarire che le valutazioni del coach non si adattano alla realtà. In quella conversazione gli ho chiesto, non a vantaggio ...