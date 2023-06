(Di lunedì 19 giugno 2023) Thibautha lasciato il ritiro delsu tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella ...

Thibautha lasciato il ritiro del Belgio su tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella del ...Thibautha lasciato il ritiro del Belgio su tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella del ...

Courtois furioso, lite con Tedesco per la fascia a Lukaku: è caos in Belgio Corriere dello Sport

Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro del Belgio su tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella ...Problemi in casa Belgio per il neo commissario tecnico Domenico Tedesco. Thibaut Courtois ha deciso di lasciare il ritiro e non giocare la partita contro l'Estonia valida per le qualificazioni ai Camp ...