Cospito | La mia vicenda processuale usata dal governo come una clava

(Di lunedì 19 giugno 2023) È ripreso oggi in tribunale a Torino il processo a carico di Alfredo, l’anarchico accusato di strage politica per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per l’ex compagna Anna Beniamino entrambi in video collegamento dai carceri in cui sono reclusi. La procura generale ha richiesto l'ergastolo.in apertura di udienza ha chiesto di poter fare dichiarazioni spontanee, durante circa 9 minuti. "Limitato il mio diritto di difesa" “Il 41 bis che mi avete inflitto è un trattamento sanzionatorio incostituzionale che contraddice le vostre stessi leggi, che stravolge il senso stesso della mia carcerazione imponendomi la censura insensata che limita il mio diritto alla difesa - ha osservato il militante anarchico - è evidente a tuttila miasia stata ...

