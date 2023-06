Cospito | il Pg chiede l’ergastolo per l’attentato alla caserma allievi carabinieri di Fossano | volevano uccidere

(Di lunedì 19 giugno 2023) “” i giovaniche stavano studiandoscuola di, nel cuneese e, per questo non meritano sconti di pena l’anarchico Alfredoe la compagna Anna Beniamino che, nel 2006, piazzarono due ordigni nei pressi delladella cittadina piemontese. È la convinzione del Procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo che al processo per il grave attentatola condanna ale l’isolamento diurno di 12 mesi pere 27 anni e un mese per la Beniamino. Una richiesta che, ci tiene a precisare Saluzzo, non è stata “fatta a cuor leggero, senza ponderazione e senza sofferenza una certa dose di sofferenza ...

non merita sconti" ha detto in particolare il pg Saluzzo, sottolineando che se l'attentato a Fossano non ebbe "l'effetto voluto, che era colpire un numero indeterminato di carabinieri, fu ...Il Procuratore Generale di Torino ha chiesto l'ergastolo per Alfredo, il 55enne anarchico ora sottoposto all'ergastolo e all'isolamento diurno per 12 mesi.sta scontando una pena che lo aveva visto accusato nel processo per l'attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano, nel 2006., detenuto al 41bis, ha fatto lo sciopero della fame ...Abbiamo a cuore la tua privacy

La Procura generale di Torino chiede l'ergastolo per Cospito Agenzia ANSA

Arrestato ad Esine in provincia di Brescia l'oculista Giovanni Mazzoli. Il medico è accusato di truffa aggravata."Non merita sconti" ha detto il procuratore generale Francesco Saluzzo dopo la sentenza della Corte Costituzionale ...