Cospito | il Pg chiede l' ergastolo Anarchici in attesa davanti al tribunale

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Procura generale deldi Torino ha chiesto la pena dell'per l'anarchico Alfredo, collegato in video dal carcere di Bancali a Sassari, nel quale è detenuto in regime di 41 bis. La richiesta è stata presentata nell'ambito del processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri. Un processo dedicato al tema del ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato del 2 giugno 2006 contro la scuola Allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo.questa mattina ha rilasciato una lunga dichiarazione spontanea in videocollegamento coldi Torino: "Tutta la mia vicenda è stata utilizzata dal governo come una sorta di clava per colpire le opposizioni", ha dichiarato l'anarchico. ...

Leggi Anche Alfredointerrompe ufficialmente lo sciopero della fame. La decisione su un foglietto consegnato in carcereè imputato per due ordigni ad alto potenziale piazzati dentro ...non merita sconti" ha detto in particolare il pg Saluzzo, sottolineando che se l'attentato a Fossano non ebbe "l'effetto voluto, che era colpire un numero indeterminato di carabinieri, fu ...13.33 Pg Torinoergastolo perErgastolo e isolamento diurno per 12 mesi. Liil procuratore generale di Torino per l'anarchico, nel processo per l'attentato alla caserma dei Carabinieri ...

La Procura generale di Torino chiede l'ergastolo per Cospito Agenzia ANSA

La Procura generale del tribunale di Torino ha chiesto la pena dell’ergastolo per l’anarchico Alfredo Cospito, collegato in video ...Cospito, la procura generale chiede l'ergastolo: "Cospito non merita sconti" ha detto in particolare il pg Saluzzo.