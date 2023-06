Così rischiano di sparire La profezia nera sulla Schlein

Un corto circuito le cui conseguenzedi essere gravi, soprattutto per i cittadini". Se la ...sostenere che anche governo e parlamento ne hanno una percezione inesatta "Non sarei...Vietato utilizzare acqua troppo calda sotto la doccia! Usatela tiepida,li manterrete più ... non solo rischierete di trovarvi i capelli sbiaditi, ma pure cute e capellidanni per i ...Ruggini chedi zavorrare il rilancio di relazioni diplomatiche cruciali, sulla scena di una scacchiera geopolitica maiincerta come negli ultimi mesi

“Payback sanitario, così rischia di saltare tutto il sistema” Nicola Porro