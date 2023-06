Cosa si sono detti Blinken e il ministro degli Esteri cinese

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 giugno 2023) Era dal 2018 che un segretario di Stato statunitense non viaggiava in Cina. E già di per sé questo descrive l’importanza del viaggio di Antony, che ieri, domenica 18 giugno, ha incontrato il suo omologo Qin Gang (i due si conoscono, perché Qin era fino a pochi mesi fa ambasciatore a Washington, noto per essere molto attivo e partecipe della vita a DC). Le due potenzein una fase piuttosto delicata delle relazioni. Cina e Stati Uniti competono su ogni terreno della politica internazionale. Un confronto che ha tutte le caratteristiche per durare anni. È questo il motivo per cui gli incontri di ogni livello tra funzionari di Washington e Pechinonecessari. L’interruzione del dialogo — seppure complicato — porterebbe a una nuova guerra fredda, e poi chissà fin dove. Da questi incontri inoltre, si pos...