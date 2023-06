Corti WindTre | “Consolidamento necessario per la sostenibilità delle Telco”

(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA – “Ildel settore tlc èperché c’è un eccesso di concorrenza che favorisce comportamenti irrazionali, a lungo termine dannosi per il sistema Paese e per i cittadini”. E’ quanto ha affermato Gianluca, ad di, intervenuto alper l’Italia. “Il regolatore dovrebbe pensare che il bene dei consumatori si fa garantendo agli operatori la capacità di continuare a investire per assicurare, come ha ricordato anche il sottosegretario Butti, una connettività di qualità. Con i prezzi così bassi determinati dall’eccesso di offerta e la domanda in costante crescita, questo in futuro non sarà più possibile. Si sostiene che l’elevata concorrenza e le tariffe basse favoriscano l’innovazione ma quello che vediamo è che in Giappone e Corea del Sud, dove i prezzi sono ...

"È corretto che il regolatore difenda l'interesse del consumatore finale, ma oggi l'interesse primario del consumatore non è pagare meno, è continuare a fruire di un servizio di qualità. E se le ...