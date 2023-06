Corriere dello Sport – Genoa | Gudmundsson nel mirino di tre club di Serie A

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-19 19:43:25 Il CdS: Uno dei giocatori chiave della promozione inA del, l’islandese Albert, è inevitabilmente finito al centro di parecchie voci di mercato. Diverse squadre diA sono interessate all’attaccante classe ’97. Sassuolo, Fiorentina e Bologna sudelIl suo rendimento in questa stagione ha aumentato le percentuali di promozione delinA. Albertsi è reso protagonista di una stagione di alto livello, come confermano le 11 reti messe a segno e i 5 assist forniti ai compagni in 36 partite inB. L’attaccante islandese ex AZ Alkmaar, che ha giocato anche nel ruolo di ala destra e trequartista, è stato uno dei migliori in ...

... cognataSpadaro. I suddetti titoli venivano poi negoziati da persone che, per altre indagini ...traffico di eroina tra il palermitano Nico1ini Angelo (indicato nel processo Mafara come...Nel gruppo C dei gironi delle qualificazioni per Euro 2024 l' Ucraina riesce a spuntarla ai danni di Malta per 1 - 0 con un rigore al 72'. Con questa vittoria la squadra di Rebrov raggiunge il ...TORINO - I legali di Andrea Agnelli hanno depositato quest'oggi il ricorso al Tar contro la sentenza del Collegio di Garanzia relativa all'indagine sulle plusvalenze . Nell'occasione, l'ex numero uno ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, Rudi day" Tutto Napoli

Il tecnico aggiunge: "Lo scudetto deve dare tanta fiducia a ogni giocatore, però quando si inizierà la nuova stagione si riparte da zero" ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...