Correa in uscita dall’Inter? Ancora no alle offerte dalla Turchia – SM

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le proposte ricevutenon convinconoche continua a rifiutare le. L’attaccante argentino, però, sembra essere nella lista dei nomi indell’Inter. Le ultime riportate da Daniele Miceli su Sportmediaset. RIFIUTO – Se Edin Dzeko sembra ormai destinato a lasciare l’Inter, prendendo la strada della(vedi articolo), lo stesso non si direbbe di Joaquin. Lericevute, infatti, continuano a non convincere l’attaccante argentino, al contrario del compagno di reparto bosniaco.non sembra intenzionato a lasciare l’Inter per intraprendere nuove avventure a Istanbul, dove il Fenerbahçe sarebbe intenzionato ad accoglierlo (vedi articolo). Fonte: Sportmediaset – Daniele Miceli Inter-News ...

Robin Gosens (LaPresse) - Calciomercato.itI nomi dei giocatori insono sempre i soliti: Joaquin, Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Mentre su altri, tipo André Onana e Nicolò Barella, si ...... Lukaku è di proprietà del Chelsea eha profondamente deluso. Il Milan del post Maldini ... La sensazione è che il mercato potrebbe essere ampio sia in entrata che in, ma è chiaro che molto ...Ma al momento il mercato indell'Inter è bloccato: non ci sono passi in avanti tra il Chelsea e Dumfries, e anche per Brozovic e, dati spesso in partenza, non ci sono novità. Inter - ...

Calciomercato Inter | Correa in uscita: una squadra pensa a lui, ma... La Lazio Siamo Noi

Un'altra prestazione impeccabile, miglior giocatore in campo in Spagna-Croazia, purtroppo per Brozovic però risultato sfavorevole, sconfitta ai rigori. Ma il centrocampista dell'Inter ha dimostrato an ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...