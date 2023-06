Coppia trovata morta in appartamento | spunta l' ipotesi omicidio-suicidio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Due persone sono state trovate morte questo pomeriggio in undi Rimini, al numero civico 74 di via Gambalunga. Le due vittime erano una: il marito aveva 50 anni, la moglie, di origine moldava, 48. A dare l'allarme è stato il figlio della, di 16 anni, assente da casa da...

...è stato reso noto se sia stataun'arma da fuoco sul luogo del crimine. L'identità dei coniugi non è stata ancora ufficialmente rivelata . Tuttavia, i vicini di casa hanno descritto la...I due cadaveri, marito e moglie, sono stati ritrovati senza vita dal figlio adolescente. Gli inquirenti stanno ancora ...Tra le mani dell'uomo è statala pistola, regolarmente detenuta, con cui avrebbe prima ... Secondo il primo esame medico - legale, menzionato dall' Ansa , la morte dellarisalirebbe a 2 - ...

Rimini, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio TGCOM

Un uomo e una donna - marito e moglie - sono stati trovati senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini. L'ipotesi - a ...Un uomo e una donna - marito e moglie - sono stati trovati morti all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini. I coniugi, ritrovati ...