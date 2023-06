Conza della Campania | maxi operazione di vigilanza ittico ambientale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nella giornata di domenica scorsa, un’imponentedi controllo è stata condotta lungo le sponde dell’invaso di. Un gruppo composto da dodici agenti volontari appartenenti ad associazioni di pesca e ambientaliste, tra cui FIPSAS, NOGRA e ACCADEMIA KRONOS, ha unito le forze con i Carabinieri forestaliStazione di Lioni per pattugliare l’intero perimetro del bacino, dando vita a un’disenza precedenti a tutela dell’ambiente. Durante questa azione mirata, sono stati elevati ben 15 verbali di accertamento amministrativi. Inoltre, sono state sequestrate 15 canne da pesca e diverse decine di esemplari di carpa, catturati durante il periodo di divieto, ma prontamente rilasciati in acqua poiché ...

Tra i premiati presenti l'attrice Elisabetta Pellini come madrinaSummae Onlus, Pino ... Ranieri Razzante , il rettore dell'Università Luce Domenico Di, l'hairstylist Michele Spanò e un ...... di 27 e 18 anni; mentre la fascia 'Miss Mamma Italiana EVERGREEN' (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad Antonietta Autiero, 61 anni, casalinga, diCampania (AV), mamma di ...... c'è stata la creazione di una rete di aree protette fondamentali per la conservazionespecie , come l'Oasi di Persano, Grotte del Bussento e Lago diin Campania, Pantano di Pignola e ...

Alla scoperta di Calitri e l'oasi di Conza della Campania con Irpiniavventura AvellinoToday

I volontari pattugliano le sponde dell’invaso di Conza. Controlli a tappeto da parte di un gruppo di dodici agenti appartenenti ad associazioni di pesca e ambientaliste, ovvero Fipsas, Nogra e ...La diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia continua il suo cammino sinodale. Domani, 17 giugno, a Lioni, nel santuario San Rocco, a partire dalle ore 10, si terrà la terza Assemblea d ...