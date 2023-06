Controllo funzionamento pompa di calore

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 giugno 2023) Risulta un bene avere informazioni sul , tenendo presente che per avere sicurezza e grandi prestazioni bisogna valutare la manutenzione periodica per tutti gli impianti che riguardano la climatizzazione estiva ed invernale perché in questa categoria non ci sono solo le caldaie a gas, ma anche le tecnologie che servono per raffreddare e riscaldare ambienti come appunto le pompe di. Solo attraverso una regolazione precisa e una manutenzione corretta si possono ridurre i consumi degli impianti e così anche tutti i costi che andremo a sostenere nelle nostre bollette, tenendo presente anche che sono impianti che se tenuti bene inquinerà di meno. Se ti stai chiedendo se la manutenzione delladiè obbligatoria diciamo che la risposta è sì, visto che si parla di dispositivi che sono generatori di...