Controlli per la sicurezza e ordine pubblico nella Movida Avellinese

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023)rafforzati per tutelare lavivace: azioni preventive per evitare situazioni di pericolo Nell’ambito dell’attività straordinaria di controllo del territorio, concordata a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, sono proseguiti, anche in questo fine settimana ifinalizzati alla prevenzione generale. I servizi sono predisposti in ambito cittadino attenzionando le zone della, nelle quali insistono la maggior parte di pub e circoli che solitamente costituiscono luogo di aggregazione. In particolare il dispositivo diadottato per la cosiddetta ...