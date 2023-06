Controlli in Val Fortore | Sanzioni e patenti ritirate

(Di lunedì 19 giugno 2023)in Valelevate enell’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Valnell’ultimo week-end, impiegando 20 pattuglie e controllando 85 persone, 69 veicoli e 9 esercizi pubblici. Nel corso deistradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un uomo della Valper guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché controllato alla guida di un’automobile con un tasso alcolemico di quasi 1 g/l. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente ...

In seguito ha passato idoganali. Più di 60 biciclette e 40 macchine per cucire, accanto ...dall'associazione Cuore Aperto Onlus grazie alle donazioni della popolazione non solo della...... idella polizia e la valanga di repressione che ha travolto i nostri compagni italiani alla frontiera: gli autobus che trasportavano 300 persone delladi Susa sono stati fermati al ......e due batterie di fuochi d'artificio) sono stati sequestrati durante ialla frontiera. Sono 12 i poliziotti feriti secondo Darmanin. A circa trecento attivisti provenienti dalladi ...

Tizzano Val Parma. Controlli dei Carabinieri: 3 denunciati In evidenza Gazzetta dell'Emilia & Dintorni

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore nell’ultimo week-end, impiegando 20 pattuglie e controlla ...I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo nel week-end hanno effettuato controlli nei comuni del Fortore su 85 persone, 69 veicoli 9 esercizi pubblici ...