Controffensiva di Kiev avanza | otto villaggi liberati

Lenta avanza laucraina nelle tre direzioni di Zaporizhzhia, Bakhmut e il sud del Donetsk. Ma siamo ancora alla prima fase, dicono dai comandi ucraini: il grosso delle truppe è ancora ...Il think tank riferiva nei giorni scorsi che l'Ucraina non ha ancora impegnato la maggior parte delle sue forze disponibili e non ha ancora lanciato la suaprincipale. Le pause ...... "Mosca blocca accesso aiuti nelle aree colpite dopo crollo diga Kakhovka" La... A BELGOROD 7 FERITI A CAUSA BOMBARDAMENTOSette persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, ...

La guerra in Ucraina tra controffensiva e diplomazia: la chiave l’entrata di Kiev nella Nato Il Riformista

8 villaggi liberati, 113 chilometri quadrati negli ultimi giorni, 19 basi di rifornimento russe distrutte. Lenta avanza la controffensiva ucraina nelle tre direzioni di Zaporizhzhia, Bakhmut e il sud ...Intanto nel giorno 480 dell'invasione russa in Ucraina, continua l'avanzata di Kiev verso sud e verso Melitopol. Ad ammettere i passi in avanti di quella che sembra diventata il fulcro della ...