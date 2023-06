Continua a crescere il Padel | oltre 8 mila i centri in Italia

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si è tenuta oggi presso il Boga Space dino la conferenza stampa dal titolo “, quale futuro?”. All’incontro, che è stato un’occasione importante per fare il punto sul fenomeno, tra numeri, nuovi progetti, norme e sicurezza, sono intervenuti: Claudio Galuppini, Ceo di; Max Giusti, attore, giocatore imprenditore nel, sia in Lazio che in Lombardia; Andrea Rotundo, Responsabile del Dipartimento di Sicurezza Meccanica di TÜVGruppo Tüv süd; Alessandro Tortorici, Playtomic, sistema evoluto di booking nel mondo; Luigi Spera,Trend World Expo che ha dato vita alla prima fiera del; Denny Cattaneo Pluricampioneno di; Guido ...