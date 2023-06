Contingente personale scolastico all’estero 2023 24 | in totale 674 unità Decreto Oggi il punto sulle nomine con i Sindacati

Si è discusso sullo schema di decreto interministeriale sulla definizione deldei ...10% di autonomie con le ovvie conseguenze occupazionali non solo per Ds e DSGA ma anche per il...In particolare, si legge nella bozza del testo , il Ministero è autorizzato a reclutare undi 40 unità dida inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni ......avuto si è discusso sullo schema di decreto interministeriale sulla definizione deldei ...autonomie con le ovvie conseguenze occupazionali non solo per Ds e DSGA ma anche per il...

Contingente personale scolastico all’estero 2023/24: in totale 674 unità. Decreto Orizzonte Scuola

Elicotteri italiani NH90 inquadrati nel Task Group Griffon nell'ambito dell'Operazione Prima Parthica dispiegati in Iraq tornano in Italia.(ANSA) - BELGRADO, 14 GIU - Il contingente militare italiano impegnato in Ungheria, a guida della Brigata Alpina Julia, ha raggiunto nei giorni scorsi con il Battle Group Nato la cosiddetta "Full oper ...