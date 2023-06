Contador con il volto ricoperto di sangue | brutta caduta durante un tour in Cina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tagli su uno zigomo e su un sopracciglio, ildi: le immagini di Albertoche hanno iniziato a circolare sul web nel fine settimana hanno spaventato non poco tutti gli appassionati di ciclismo. L’ex vincitore di, Giro e Vuelta, oggi 40enne che insieme a Ivan Basso gestisce il team Eolo–Kometa, è stato vittima di unauna gara amatoriale in, a Pechino, organizzata dalla Vuelta per promuovere la corsa spagnola.è caduto mentre si trovava in gruppo, sbattendo con ilsull’asfalto. Fortunatamente, le sue condizioni non preoccupano, nonostante quelle crude immagini. A rassicurare tutti è stato lo stesso, ...