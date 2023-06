Condannato ai domiciliari | sorpreso con sostanze stupefacenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 17 giugno, i Carabinieri di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, Alessandro Santoro, già detenuto agli arresti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di circa 33 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish nonché materiale per il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.