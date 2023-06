Concorso IMT di Lucca | 1 posto da Assistente

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 19 giugno 2023) Valutazione comparativa per la copertura di 1di assistant professor a tempo determinato della durata di 3 anni, Scienza delle costruzioni Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studie’ stataindetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione diassistant professor, mediante incarico di ricercatore a tempodeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a) della legge n.240/2010, nell’ambito di Computational mechanics; Con le seguenti specifiche: Profilo e attivita’: Il ricercatore/la ricercatrice dovra’svolgere attivita’ di ricerca nell’ambito delle tematiche del settorescientifico disciplinare scienza delle costruzioni ed in particolaresulla meccanica computazionale. Le attivita’ di ricerca verterannosullo sviluppo di metodi numerici finalizzati alla simulazione diproblemi di ...