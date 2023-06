Concerto dei Coldplay a Napoli | corse della metro straordinarie

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutipolitanedopo i concerti deiin programma nei giorni mercoledì 21 e giovedì 22 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di, farà circolare più trenipolitaniLinea 2, per un totale di oltre 20mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Saranno 40 lesupplementari in più ogni sera in partenza daCampi Flegrei, 20 in direzioneSan Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli, fino all’1 di notte. Sarà ammesso, si legge in una nota, a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di ...

... dopo aver annunciato il loro joint album No Stress , saranno ininsieme nei Palasport con ... Pala Alpitour Biglietti Irama e Rkomi Per acquistare i biglietti onlineconcerti non devi far ...In occasione delColdplay che si terrà allo stadio Maradona di Napoli il 21 e 22 giugno sono stati prolungati gli orari e le corse della metropolitana per consentire agli spettatori di raggiungere ..."Antonio Narducci" in occasioneCampionati Italiani FCI Master Strada Maschile "Coppa We Are in ...30 > LAMA D'ANTICO "El collar de la Paloma" -di musica classica nell'ambito del Antiqua ...

La scaletta del concerto dei Maroon 5 a Firenze 2023: l'ordine delle canzoni alla Visarno Arena Music Fanpage

Chris Martin è in Italia insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses, tra una passeggiata e una pizza personalizzata ...Kourtney Kardashian svela a Travis Barker di essere incinta con un cartellone al concerto dei Blink-182. I dubbi dei fan, che credono sia una messa in scena ...