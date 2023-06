Come da tradizione, animi tesi durante le sfide tra Usa e Messico. Nella gara valida per la semifinale diLeague, vinta dagli statunitensi per 3 - 0 la situazione è precipitata nel secondo tempo di gioco. Protagonista Weston McKennie, espulso al 68 per comportamento antisportivo dopo che è ...E' successo di tutto nella notte della sfida tra Stati Uniti e Messico , gara valida per la semifinale diLeague. Una rivalità accesa tra le due Nazioni e una partita terminata tra risse, rossi e un clima davvero teso in cui l'arbitro Ivan Barton ha faticato a riportare l'ordine. Tra i ...Come da tradizione, animi tesi durante le sfide tra Usa e Messico. Nella gara valida per la semifinale diLeague, vinta dagli statunitensi per 3 - 0 la situazione è precipitata nel secondo tempo di gioco. Protagonista Weston McKennie, espulso al 68 per comportamento antisportivo dopo che è ...

CONCAF Nations League, gli Stati Uniti sono campioni Calcio News 24

Gli Stati Uniti si sono aggiudicati la Nations League della Concacaf, la Confederazione calcistica di Nord, Centro America e Caraibi. La nazionale a stelle e strisce si è imposta per 2-0 sul Canada al ...Gli Stati Uniti si sono aggiudicati la Nations League della Concacaf, la Confederazione calcistica di Nord, Centro America e Caraibi. La nazionale a stelle ...