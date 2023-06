(Di lunedì 19 giugno 2023) "Sono colpita dall'allarmante livello di tolleranza nei confronti delledeidei rifugiati, richiedenti asilo eche si è sviluppato in tutta". Lo ha detto oggi, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, Dunja Mijatovic,per idel Consiglio d', organizzazione internazionale con sede a Strasburgo nata per proteggere ie lo stato di diritto in. Mijatovic è oggi ada cui ha iniziato una visita in Italia durante la quale avrà diversi incontri con le autorità e la società civile proprio sul tema deidei ...

Commissaria CdE a Lampedusa: "In Europa gravi violazioni dei diritti umani dei migranti" Sky Tg24

