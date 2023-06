Colpaccio-Moncada | il nuovo bomber del Milan arriva dal Portogallo | eccolo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il sogno Marcus Thuram, gli obiettivi Chukwueze e Samardzic per la trequarti. Ma ilnome in casa, Geoffreypotrebbe pescarlo in Premier League. Per Tuttosport il nome èe si chiama Fabio Silva, 20enne portoghese di proprietà del Wolverhampton. Ha disputato metà dell'ultima stagione nell'Anderlecht e l'altra nel Psv Eindhoven. Con la squadra belga ha realizzato 11 gol e 4 assist in 32 presenze, mentre in Olanda ha totalizzato 5 reti e 2 assist in 19 match. Secondo quanto indicato dal portale specializzato Transfermarkt, il valore del cartellino del portoghese è di 13 milioni. Ovviamente, il Wolverhampton chiede più soldi per la sua cessione. Potrebbero bastare 20-25 milioni per assicurarsi l'ex Porto. Tuttosport: rilanciato il nome dell'attaccante del Lens, Lois Openda Sulle ...