Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’unica squadra senza vittorie in casa nella campagna MLS 2023 affronterà una delle tre squadre senza vittorie in trasferta quest’anno: iaccoglieranno ial Dick’s Sporting Goods Park giovedi 22 giugno I Burgundy Boys non vincono da otto partite consecutive in tutte le competizioni, perdendo 2-0 a Orlando City l’ultima volta, mentre isono tornati a fare risultato in due partite di campionato, pareggiando 1-1 con l’FC Cincinnati nel precedente incontro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 3:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs...

...Utd - DC United 3 - 1 (Finale) CF Montreal - Minnesota 4 - 0 (Finale) Charlotte - Seattle Sounders 3 - 3 (Finale) New England Revolution - Inter Miami 3 - 1 (Finale) Orlando City -2 -......45 USA MLS Atlanta Utd - DC United 01:30 CF Montreal - Minnesota 01:30 Charlotte - Seattle Sounders 01:30 New England Revolution - Inter Miami 01:30 Orlando City -01:30 Toronto FC - ...Imbattuto da ben cinque turni l' Orlando City dovrebbe prevalere sui disastrosi, penultimi in classifica ed incapaci di vincere una partita ormai da più di un mese. Tre punti in ...

Major League Soccer, Orlando City - Colorado Rapids: pronostici ... Betarena

Knockout tournaments tend to produce drama – late goals, upsets and much more. The first two days of MLS NEXT Cup delivered in that department, as the Round of 32 kicked off in Frisco, Texas. Here’s a ...A beloved Kansas doctor died while saving his 13-year-old daughter from drowning during a whitewater rafting trip in southern Colorado.